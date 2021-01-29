В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус

Причиной сокращения населения России на 500 тысяч человек стаяла не пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, а истерия вокруг болезни. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Речь идёт о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек. По словам парламентария, основная часть этих потерь приходится не на осложнения от COVID-19, а на отказ людей идти с проблемами в больницу из-за страха заразиться коронавирусом. Также свою роль сыграли невозможность посещать поликлинику, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и проводить время на воздухе, добавила Светлана Бессараб.

Я думаю, что 2020-й принес, помимо пандемии, невозможность планового осмотра, невозможность проведения плановых операций. Это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на уровне смертности в нашей стране,

- сказала она в комментарии каналу "Дума ТВ".

Напомним, что об этом ещё в 2020 году говорили многие эксперты. Отмечалось, что паника вокруг COVID-19 сильно преувеличена и что необходим более спокойный и рациональный подход к проблеме.