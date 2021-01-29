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В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус

29 января 2021, 01:50  •  161 • Политика
В Госдуме объяснили сокращение населения России на 500 тысяч человек. Большинство умерли не от COVID-19, а от истерики вокруг этой инфекции.
Причиной сокращения населения России на 500 тысяч человек стаяла не пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, а истерия вокруг болезни. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Речь идёт о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек. По словам парламентария, основная часть этих потерь приходится не на осложнения от COVID-19, а на отказ людей идти с проблемами в больницу из-за страха заразиться коронавирусом. Также свою роль сыграли невозможность посещать поликлинику, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и проводить время на воздухе, добавила Светлана Бессараб.
Я думаю, что 2020-й принес, помимо пандемии, невозможность планового осмотра, невозможность проведения плановых операций. Это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на уровне смертности в нашей стране,
- сказала она в комментарии каналу "Дума ТВ".
Напомним, что об этом ещё в 2020 году говорили многие эксперты. Отмечалось, что паника вокруг COVID-19 сильно преувеличена и что необходим более спокойный и рациональный подход к проблеме.

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