В Госдуме назвали вероятную причину отставки премьер-министра Японии

Премьер-министр Сидзо Абэ подал в отставку отчасти из-за того, что оказался неспособен вернуть Курильские острова в состав Японии, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов 28 августа.

Ранее в этот день японский премьер сообщил руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.

«Навязчивой идеей премьер-министра Абэ было так называемое возвращение Курильских островов в состав Японии. Он много раз обещал это своим избирателям», — отметил депутат Морозов.

Однако после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации, подобные обсуждения стали нелегитимными на территории РФ и неприемлемыми для российской стороны, подчеркнул парламентарий.

В тоже время Абэ стремился к развитию двухсторонних отношений с Москвой. Между странами проводятся совместные мероприятия, в том числе перекрестные годы России и Японии, реализуются совместные инвестиционные проекты.

По словам Морозова, Япония демонстрирует серьезную готовность выступать партнером России в экономической сфере.

Отмечается, что Абэ будет исполнять обязанности премьера до выбора преемника. Синдзо Абэ является председателем Либерально-демократической партии Японии. Он занимает пост премьера страны на втором сроке с 2012 года. В первый раз был председателем правительства с 2006 по 2007 год.