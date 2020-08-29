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В Госдуме назвали вероятную причину отставки премьер-министра Японии

29 августа 2020, 01:25  •  38 • Политика
Премьер-министр Сидзо Абэ подал в отставку отчасти из-за того, что оказался неспособен вернуть Курильские острова в состав Японии, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов 28 августа.
Ранее в этот день японский премьер сообщил руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.
«Навязчивой идеей премьер-министра Абэ было так называемое возвращение Курильских островов в состав Японии. Он много раз обещал это своим избирателям», — отметил депутат Морозов.
Однако после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации, подобные обсуждения стали нелегитимными на территории РФ и неприемлемыми для российской стороны, подчеркнул парламентарий.
В тоже время Абэ стремился к развитию двухсторонних отношений с Москвой. Между странами проводятся совместные мероприятия, в том числе перекрестные годы России и Японии, реализуются совместные инвестиционные проекты.
По словам Морозова, Япония демонстрирует серьезную готовность выступать партнером России в экономической сфере.
Отмечается, что Абэ будет исполнять обязанности премьера до выбора преемника. Синдзо Абэ является председателем Либерально-демократической партии Японии. Он занимает пост премьера страны на втором сроке с 2012 года. В первый раз был председателем правительства с 2006 по 2007 год.

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