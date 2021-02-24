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В Госдуме назвали успехи России мишенью для провокаций за рубежом

24 февраля 2021, 20:40  •  35 • Политика
Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций за рубежом, а признать достижения российских ученых в медицинской сфере для Запада «невыполнимая миссия». Об этом сообщил в среду, 24 февраля, первый замглавы фракции «Единая Россия», член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев.
«Любые успехи России — военные, дипломатические, политические — становятся мишенью для информационных провокаций. Но история борьбы с пандемией — слишком показательный успех, слишком заметный и должен бы выбиваться из всех теорий заговоров. Такие успехи случаются раз в столетие», — приводятся его слова на сайте фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Он подчеркнул, что за рубежом не могут признать российских ученых лучшими, так как это признание для Запада «невыполнимая миссия».
«Несложно представить мировые дифирамбы, если бы первыми вакцину создали, к примеру, Соединенные Штаты. Поэтому поиск провокаций времен холодной войны против такого неубиваемого факта лидерства России требует большой игры, хотя игра в одни ворота — это уже проигрыш», — объяснил Шхагошев.
В этот же день президент России Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности. В ходе своего выступления российский лидер отметил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в области медицины.
Ранее в феврале Путин заявлял, что достижения России в различных областях начинают раздражать ее потенциальных противников. Он напомнил, что чем стабильнее и сильнее становилась Россия, тем жестче проводится политика сдерживания, которая на практике функционировала даже в 1990-е годы.

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