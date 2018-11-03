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В Госдуме назвали уклоном в папизм договор Константинопольского патриархата с Украиной

03 ноября 2018, 18:54  •  63 • Украина
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал RT сообщение о том, что Украина и Константинопольский патриархат договорились о сотрудничестве.
 
Reuters
 

«Правовой статус господина Порошенко довольно условен, поскольку он является продуктом государственного переворота. Что же касается Варфоломея, то это явное свидетельство того, что он всё больше уклоняется в папизм и считает себя не только духовным, но и светским руководителем, пытаясь представить себя Папой Римским. Но Ватикан — это государство, а Фанар — маленький квартал, за пределами которого гражданин Турции Варфоломей не может даже носить священные облачения. Поэтому, мне кажется, эти претензии необоснованные, гипертрофированные и всё больше обозначают уход Константинопольского патриархата из лона православной традиции», — сказал он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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