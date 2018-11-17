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В Госдуме назвали тщетными планы США и Украины противостоять «СП-2»

17 ноября 2018, 11:09  •  126 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона совместно с Киевом работать над остановкой реализации проекта «Северный поток — 2».
 
@nordstream2 Twitter
 

По словам депутата, подобные попытки «тщетны, потому что на это нет никакого основания».

«Северный поток — 2» идёт по графику, и я не сомневаюсь, что «Газпром» вовремя запустит проект… Поэтому Помпео надо думать о своих проблемах, а Украине просто сесть за стол переговоров и обсуждать условия транзита газа через страну так, чтобы это было на рыночных условиях, а не при помощи политических демаршей», — отметил он.

Ананских также добавил, что европейцам важнее те выгоды, которые даст им российский проект, чем «политическое давление заокеанских друзей».

«Многие десятилетия сначала СССР, а потом Россия поставляет газ, всегда выполняет в полном объёме свои обязательства и дальше будет это делать. А США мечтают только об одном: запустить свой СПГ в Европу. Но он дороже и невыгоден, поэтому понятно, что европейцы этого не хотят», — заключил парламентарий.

Ранее Помпео заявил, что США и Украина будут совместно работать по противодействию «Северному потоку — 2».

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