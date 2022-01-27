Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Главная / Политика

В Госдуме назвали сумасшествием заявления НАТО о российской агрессии

27 января 2022, 03:20  •  139 • Политика
Попытки обвинить РФ в агрессии в сторону Украины являются полным сумасшествием на фоне поставок НАТО вооружения Киеву. Такое заявление 26 января сделал первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа.
Он выразил согласие с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова, ранее в этот день заявившего, что генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью.
Депутат подчеркнул недопустимость спекуляций Запада о якобы исходящей агрессии со стороны России. По его словам, все военные учения Москва проводит на своей территории.
«Это внутренние дела России, и никто не вправе регламентировать, как и что нам делать с действиями своих вооруженных сил. С другой стороны, постоянные поставки летального оружия на Украину являются прямым нарушением и Минских договоренностей, и решения Совета Безопасности ООН. При этом транслируются попытки обвинить Россию. Это полное сумасшествие и полное отсутствие любой логики, поэтому с заявлением Лаврова я полностью согласен», — заявил парламентарий в беседе с «Дума ТВ».
Также Чепа указал на то, что Киев не выполняет постановление Совета Безопасности ООН, которое основано на Минских договоренностях.
«Выполнение Минских договоренностей — это тот краеугольный камень, который решит проблему юго-восточной Украины», — резюмировал он.
Соответствующее заявление Лавров сделал ранее в этот день. Комментируя слова генсека НАТО о возможном усилении присутствия альянса на восточном фланге, российский министр заявил, что давно не воспринимает высказывания Столтенберга всерьез, поскольку тот потерял связь с реальностью.
Глава МИДа также подчеркнул, что Запад должен обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений, которые Киев саботирует.
24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.
В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



139
Источник
Похожие новости
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
27 января 2022, 01:00
Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе безусловно" - Козак
27 января 2022, 01:00
За 100 лет ничего не поменялось. Габсбурги вновь интригуют против России
27 января 2022, 02:45
Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров
27 января 2022, 01:00
Эрдоган снова позвал в Стамбул Путина, Зеленского и Минскую группу: "Уладить разногласия"
27 января 2022, 02:45
"У каждой ошибки есть ФИО": Телеведущий Попов объяснил, почему ляп с русским Харьковом не исправили
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обес...
27 января 2022, 02:05
«Не публикуем документ»: США и НАТО передали России ответ на предложения по гарантиям...
27 января 2022, 01:00
Итоги переговоров "нормандской группы" в Париже: "Перемирие в Донбассе...
27 января 2022, 01:00
За 100 лет ничего не поменялось. Габсбурги вновь интригуют против России
27 января 2022, 01:00
От Эстонии до Азербайджана: о смысле многолетнего расширения НАТО на восток
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2022, 10:35
Все города построили русские: Казахам бросили вызов
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.