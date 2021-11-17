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Главная / Политика

В Госдуме назвали сроки рассмотрения вопроса о снятии иммунитета с Рашкина

17 ноября 2021, 19:55  •  23 • Политика
Профильная комиссия Госдумы до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом 17 ноября сообщил глава комиссии Отари Аршба.
«Край — до вторника включительно, до середины дня мы проведем заседание комиссии», — сказал политик журналистам.
Как добавил Аршба, о заседании комиссии проинформируют всех ее членов и Рашкина.
Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента РФ ранее в среду. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
11 ноября источник рассказал, что представление Генеральной прокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности может поступить в Госдуму в начале следующей недели.
29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.
Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.
Около места охоты были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.
30 октября заподозренный в незаконной охоте член президиума ЦК КПРФ Рашкин вернулся в Москву из Саратовской области. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.
31 октября инспектор госохотнадзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося, разделанную тушу которого обнаружили в автомобиле Рашкина. По его словам, погибла лосиха, которая весной могла принести потомство.
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