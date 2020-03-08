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В Госдуме назвали срок поступления законопроекта об упрощенном получении гражданства РФ

08 марта 2020, 03:35  •  71 • Политика
Проект закона, позволяющий получить российский паспорт, не отказываясь при этом от гражданства другой страны, скорее всего, поступит в Государственную думу 10 марта. Об этом в субботу, 7 марта, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Очень важный закон, который мы ожидаем. Надеюсь, что он во вторник поступит в наш комитет. Это закон, который разрешает в первую очередь нашим соотечественникам и в принципе гражданам, которые желают жить и работать в РФ, получать паспорт гражданина РФ, не отказываясь от гражданства своей страны», — приводит его слова «РИА Новости».
Володацкий отметил, что если документ поступит 10 марта, то комитет, скорее всего, рассмотрит его 11–12 марта.
Ранее 7 марта президент России Владимир Путин поручил своей администрации провести работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
7 февраля сообщалось, что в правительстве предложили упростить получение российского гражданства. Согласно нововведениям, получить его можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Помимо этого, было предложено исключить необходимость в подтверждении законных источников дохода. Эти пункты уберут из статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».
29 января начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила об упрощении получения гражданства России для жителей Украины и Республики Беларусь.
В 2019 году почти 500 тыс. иностранных граждан получили российское гражданство. Большую часть получивших паспорт РФ составляют граждане Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.

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