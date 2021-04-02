Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

В Госдуме назвали способы решения проблемы демографии в России

02 апреля 2021, 02:10  •  49 • Политика
В России необходимо стимулировать рост рождаемости своего населения, а не ввозить мигрантов. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в четверг, 1 апреля.
«Нацпроект «Демография» нацелен на рост продолжительности жизни, а не на рост числа новых рождений, и потому он должен быть дополнен новыми инструментами. При этом решение проблем численности населения за счет мигрантов неприемлемо — нам в первую очередь нужно стимулировать рост своего населения», — сказала парламентарий в ходе пресс-конференции НСН.
По словам Юмашевой, для этого необходимо предпринять такие меры, как введение постоянных и достойных выплат за рождение ребенка, причем выплачивать их нужно с момента постановки матери на учет по беременности.
Также депутат отметила, что материнский капитал должен быть прогрессивным и расти с появлением в семье каждого последующего ребенка.
«Вопрос улучшения жилищных условий должен решаться не только за счет льготной ипотеки, но и за счет социального найма жилья. Если в городе не хватает бюджетных мест в детских садах, необходимо доплачивать из бюджета за платные места в них», — сказала Юмашева. Она также считает, что уход за ребенком до трех лет должен засчитываться в трудовой стаж.
Юмашева напомнила, что для решения демографической проблемы в каждой семье должно быть трое и более детей, хотя сейчас 70% родителей одного ребенка не готовы рожать второго.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демографическая ситуация в России находится в очень плохом положении, пока ее выправить не получается, сообщается на сайте kp.ru.
Днем ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но принятые в 2020 году меры будут иметь отложенный эффект, добавила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 20:40
Санкций показалось мало? "Северный поток - 2" - в зоне военной активности: "Сохраняем спокойствие"
01 апреля 2021, 20:40
"Надо рвать на куски": Соловьев о разборках Порошенко в Верховной раде
01 апреля 2021, 22:30
В Киеве потребовали оккупации: Экс-глава МИД Украины призвал создать у Крыма военную базу США
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
01 апреля 2021, 22:30
Критик Лукашенко сбежал из России из-за страха быть похищенным
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 00:20
Помогут воевать с Россией: США пообещали поддержку Украине
02 апреля 2021, 00:20
Дерипаска предложил "сибирскую" альтернативу Суэцкому каналу
02 апреля 2021, 01:10
Продолжение «визовой войны»: почему Госдеп США ограничил работу генконсульства в Екат...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
27 марта 2021, 08:40
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.