В Госдуме назвали способы решения проблемы демографии в России

В России необходимо стимулировать рост рождаемости своего населения, а не ввозить мигрантов. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в четверг, 1 апреля.

«Нацпроект «Демография» нацелен на рост продолжительности жизни, а не на рост числа новых рождений, и потому он должен быть дополнен новыми инструментами. При этом решение проблем численности населения за счет мигрантов неприемлемо — нам в первую очередь нужно стимулировать рост своего населения», — сказала парламентарий в ходе пресс-конференции НСН.

По словам Юмашевой, для этого необходимо предпринять такие меры, как введение постоянных и достойных выплат за рождение ребенка, причем выплачивать их нужно с момента постановки матери на учет по беременности.

Также депутат отметила, что материнский капитал должен быть прогрессивным и расти с появлением в семье каждого последующего ребенка.

«Вопрос улучшения жилищных условий должен решаться не только за счет льготной ипотеки, но и за счет социального найма жилья. Если в городе не хватает бюджетных мест в детских садах, необходимо доплачивать из бюджета за платные места в них», — сказала Юмашева. Она также считает, что уход за ребенком до трех лет должен засчитываться в трудовой стаж.

Юмашева напомнила, что для решения демографической проблемы в каждой семье должно быть трое и более детей, хотя сейчас 70% родителей одного ребенка не готовы рожать второго.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демографическая ситуация в России находится в очень плохом положении, пока ее выправить не получается, сообщается на сайте kp.ru.

Днем ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но принятые в 2020 году меры будут иметь отложенный эффект, добавила она.