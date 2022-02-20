В Госдуме назвали слова Зеленского о выходе из ядерного меморандума блефом

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал 20 февраля заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума очередным блефом.

«От Зеленского на Мюнхенской конференции мы слышали очередной блеф — попытка шантажа. Он ехал туда с одной главной целью — получение очередных финансовых вливаний в свою страну, ничего другого он не добивается. Шантажирует ту же Европу», — цитирует Чепу «РИА Новости».

Днем ранее и политолог Константин Сивков прокомментировал слова Зеленского о выходе из ядерного меморандума. Он отметил, что на сегодняшний день Киев не может создать ядерного оружия. По его словам, этого не допустит и США. Однако, по словам Сивкова, Украина действительно может выйти из Будапештского соглашения, после чего она сможет размещать на своей территории тогда американское ядерное оружие.

19 февраля Зеленский заявил на Мюнхенской конференции о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. При этом украинский лидер допустил выход страны из Будапештского соглашения по ядерному оружию, которое установило неядерный статус государства. Украинский президент отметил, если саммит не состоится или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, то Будапештский меморандум будет признан Киевом как «недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году».

В тот же день посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум не является гарантией отказа Украины от ядерного вооружения в связи с неоднозначным правовым статусом документа.

Политолог Дмитрий Солонников отмечал, что президент Украины шантажирует Запад словами о выходе Киева из Будапештского соглашения. По словам эксперта, Киев просто добивается получения денег взамен на отказ от производства орудия массового поражения.

Будапештский меморандум был подписан Украиной, США, Великобританией и РФ 5 декабря 1994 года. Документ предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Взамен вышеуказанные страны обязались уважать суверенитет Украины и не применять против государства это оружие.