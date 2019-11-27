В Госдуме назвали скрытую цель претензий к России по Азовскому морю

Настоящая цель Украины и прибалтийских государств — сохранить напряженность в регионе Азовского моря, заявил «Известиям» депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он прокомментировал совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Литвы, Украины и Швеции, в котором они потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

«Цели, которые преследуют Украина и страны Прибалтики, пишутся за океаном, в Вашингтоне. Это сохранение напряженности в регионе любым путем. Надо, они организуют провокацию, надо поддержат заявление в ООН, надо, выпустят коллективную резолюцию. У этих стран нет собственной видения внешней политики, это аватары США», — добавил Белик.

Парламентарий выразил удивление, что к резолюции не присоединилась Латвия, потому что обычно по антироссийским заявлениям прибалтийские страны выступают «единым фронтом».

Заявление министров четырех стран опубликовано 26 ноября на сайте МИД Украины.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Азовском море, проигнорировав требование пограничников остановиться. В результате суда и 24 украинских моряка были задержаны, а позже арестованы судом за нарушение госграницы.

Россия расценила инцидент как намеренную провокацию.

25 ноября в Крыму призвали Киев помнить о статусе Керченского пролива при проходе через него. Там напомнили, что на сегодняшний день Керченский пролив — это территория, на которую распространяется исключительно суверенитет России, поэтому Украине стоит строго соблюдать его статус.