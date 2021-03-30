В Госдуме назвали сближение России и Китая продемократическим фактором

Сближение России и Китая является продемократическим фактором. Об этом во вторник, 30 марта, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Россия и Китай действительно сближаются, и Запад делает со своей стороны для этого очень много полезного. Сближение России и Китая — это фактор не антидемократический, а продемократический. Именно США устанавливают максимально антидемократичные правила игры на мировой арене, навязывая свое представление о демократии народам, у которых есть свой долгий исторический путь и большой опыт реализации разного рода демократических процедур», ― сказал он.

Новиков подчеркнул, что такой опыт есть и у России, и у Китая — там существует собственная сложившаяся модель демократии: свои системы сдержек и противовесов, свои механизмы народного представительства, причем весьма широкого, свои механизмы борьбы с коррупцией, свои механизмы абсорбации мнения граждан в законах государственной власти. Поэтому, по его словам, попытка приписать себе право определять, что демократично, а что нет, — это элемент «хамского поведения на международной арене».

«Если людей и даже целые страны вынуждают защищаться, то, конечно, они будут это делать и будут искать для себя партнеров, союзников и товарищей. И то, что происходит процесс сближения России и Китая, я оцениваю очень высоко, считаю, что это открывает перспективы противостоять внешним угрозам и давлению не только для этих двух стран, но и в целом может помочь миру защититься от многих угроз и сформировать более равноправную систему международных отношений, чем та, которая сложилась сегодня», ― добавил депутат.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД России и Китая продемонстрировала нацеленность государств на объединение, чтобы противостоять «западному миру».

Дипломат отметил тектонические сдвиги в многополярном мире между КНР, РФ, США и ЕС. По его мнению, последние встречи показали, что Евросоюз сближается с США, а Китай ― с Россией. Боррель указал на то, что Россия никогда не была экономическим соперником или основным партнером Запада по торговле в отличие от Китая. Поэтому, по его словам, противостояние Вашингтона и Пекина не превратится в копию «биполярного мира холодной войны».

24 марта Боррель назвал Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношений у России с ЕС как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, но Москва готова к наращиванию взаимодействия.