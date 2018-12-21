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В Госдуме назвали самоубийством желание депутата Рады объявить войну России

21 декабря 2018, 17:39  •  91 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT внесение в украинский парламент проекта обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России и разорвать с ней все дипломатические отношения.
 
РИА Новости
 

«Со стороны Украины было бы самоубийственно объявлять войну России. Этот депутат — провокатор. Подобные призывы безответственны по отношению к собственному народу», — сказал он.

По мнению депутата, «сомнительно, что у Порошенко хватит смелости на такие радикальные действия».

«Задача украинского президента в соответствии с теми инструкциями, которые он получает из Вашингтона, — максимально дестабилизировать политическую ситуацию в регионе», — заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что депутат Рады намерен обратиться к Порошенко с просьбой объявить войну России.

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