В Госдуме назвали реакцию Запада на "Балканский рубеж" истерикой

В понедельник в Белграде прошло заседание Комиссии по сотрудничеству Госдумы и Народной скупщины.

Спикер сербского парламента Майя Гойкович благодарила Россию за поддержку по вопросу Косово и Метохии, обещала никогда не вводить против нашей страны санкций и неожиданно перескочила на кино, напомнив об успехе совместной картины "Балканский рубеж" о войне в Югославии.

Тему развила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

- Лента удостоилась буквально истерической редакционной статьи в британской The Times с требованием не допустить ее на экраны. Столь неадекватная реакция на безобидный жанровый фильм, крепко сделанный боевик показывает, до какой степени болезненно на Западе воспринимается сам факт дружбы между Россией и Сербией, - констатировала депутат. И заодно отвесила упрек сербскому композитору Горану Бреговичу.

- Эмир Кустурица и Горан Брегович остаются верными друзьями России и выступают в различных регионах, в том числе в Крыму, несмотря на нападки западных коллег и санкции со стороны Украины. Но буквально на днях, беседуя после очередного триумфального концерта в Архангельске с журналистами, Брегович посетовал: "Мы все знаем о русской культуре, а вы ничего не знаете о нас, как старший брат ничего не знает о младшем". Извините, но, на мой взгляд, это было кокетство чрезвычайно любимого в России автора и исполнителя, - отреагировала Ямпольская.

Напомним, российско-сербский фильм "Балканский рубеж" о противостоянии российской спецгруппы албанцам и натовцам (режиссер Андрей Волгин) вышел в прокат в марте этого года.

Белград.

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