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В Госдуме назвали "глупостью" заявления о связи наёмников из Белоруссии с Россией

30 июля 2020, 11:05  •  21 • Политика
Депутат Госдумы России Леонид Калашников назвал "глупостью" заявления о связи задержанных в Минске наёмников с Россией.
Информация о том, что в Минске задержали наёмников из ЧВК Вагнера, связанных с Россией, является глупостью. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Государственной думы Леонид Калашников.
Как утверждает председатель парламентского комитета по делам СНГ, если бы на территории России действовала непонятная вооружённая группа, то он бы "тоже разбирался". Поэтому необходимо дождаться разбирательств по делу.
"Если это чья-то провокация, то мы скоро узнаем об этом. Предполагать и в чем-то обвинять я бы не стал", - заявил политик.
Калашников также напомнил о том, что Минск и Москва находятся в дружеских отношениях. Споры между сторонами есть, но из них нельзя делать трагедию. При этом политик призывает не винить и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Если это какие-то олигархи или либералы что-то задумали, то пусть они отвечают по полной программе, пусть их подстригут, даже если они из России", - добавил он.
В интервью изданию Ura.ru писатель Захар Прилепин ранее заявил о том, что среди задержанных в Минске были два или три бойца, которые служили в его батальоне в Донбассе. Однако он сомневается в том, что наёмники прибыли в Минск для дестабилизации обстановки.
Дело в том, что Белоруссия является хабом для переброски бойцов в страны Африки. Это подтверждает и известный военкор Семён Пегов, который ссылается на источники в спецслужбах России.
При этом белорусские спецслужбы в курсе происходящего, ибо были достигнуты определённые договорённости. Более того, Москва вообще не заинтересована в том, чтобы в Минске был реализован "украинский сценарий".

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