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В Госдуме назвали провокацию ВМС Украины попыткой вызвать «ответные действия» у России
25 ноября 2018, 17:40 • 150 • Политика
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму. В Госдуме отметили, что это явная попытка спровоцировать Россию на провокацию.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что действия украинской стороны — это запланированная провокация. И это уж совершенно точно не может быть ошибкой.
Шерин отмечает, мол, это явно попытка дестабилизировать ситуацию, чтобы спровоцировать Россия на какие-то действия.
Он также напоминает, что украинским властям в свое время явно не удалось захватить Крым, который они хотели использовать для размещения на полуострове американской военной базы.
«С Крымом у них не получилось это провернуть, теперь они будут рассматривать вариант Азовского моря. Естественно, под предлогом того, что Россия «агрессивна», «не дает» Украине пользоваться своими территориальными водами», - комментирует Шерин.
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