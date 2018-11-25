В Госдуме назвали провокацию ВМС Украины попыткой вызвать «ответные действия» у России

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму. В Госдуме отметили, что это явная попытка спровоцировать Россию на провокацию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что действия украинской стороны — это запланированная провокация. И это уж совершенно точно не может быть ошибкой.

Шерин отмечает, мол, это явно попытка дестабилизировать ситуацию, чтобы спровоцировать Россия на какие-то действия.

Он также напоминает, что украинским властям в свое время явно не удалось захватить Крым, который они хотели использовать для размещения на полуострове американской военной базы.

«С Крымом у них не получилось это провернуть, теперь они будут рассматривать вариант Азовского моря. Естественно, под предлогом того, что Россия «агрессивна», «не дает» Украине пользоваться своими территориальными водами», - комментирует Шерин.