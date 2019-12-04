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В Госдуме назвали пропагандой заявление НАТО об агрессивности России

04 декабря 2019, 22:54  •  74 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал пропагандой утверждение из Лондонской декларации саммита НАТО о том, что «агрессивные действия» России угрожают альянсу. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости».
Он отметил, что Россия не продвигает свои войска к странам НАТО, не заявляла о разработке плана «глобального мгновенного удара» и не выходила из договора по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года, как это сделал альянс.
«Разве не НАТО размещает в Польше радары и наступательные вооружения, нацеленные на западную часть России? А теперь эти господа из Пентагона и Брюсселя хотят, чтоб мы еще и не готовились к обороне? Или мы станем «неагрессивной» страной только после подписания акта о своей капитуляции?» — заявил депутат.
По мнению Бальбека, это заявление было сделано в пропагандистских целях и построено на «откровенной лжи».
Ранее в этот же день страны-члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.
В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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