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В Госдуме назвали предложение о запрете на национальность в СМИ провокацией и давлением

01 декабря 2021, 04:50  •  178 • Политика
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов объяснил, почему возможный запрет указывать национальность преступников может привести к межнациональной вражде.
Предложение запретить СМИ указывать национальность преступника является давлением на журналистов и ущемлением свободы слова. Люди имеют право знать, откуда этот человек родом. Такое мнение высказал в своем Телеграм-канале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Речь идет о предложении, которое продвигает чеченский парламент. Поводом стали многочисленные уголовные дела о драках и нападениях в России, фигурантами которых стали выходцы с Кавказа и из стран СНГ. В Госдуме не спешат с законопроектом о запрете указания национальности. Депутаты признают, что он вызывает много разногласий.
По мнению лоббистов, отсутствие такого закона может разжигать межнациональную рознь. В противовес этому Чернышов напоминает о свободе слова. Политик пишет, что журналисты в любом случае найдут лазейку, чтобы указать национальность преступника, а запрет станет провокацией.
"Для этого не обязательно даже указывать фамилию, хватит и фотографии. Зачем доводить до такого межнационального противостояния? Вот такие вещи и приводят к межнациональной вражде", — пишет депутат.
Напомним, парламент Чечни внес законопроект в Госдуму в ноябре. Основным лоббистом считается глава республики Рамзан Кадыров.

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