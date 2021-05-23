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В Госдуме назвали последствия появления "Северного потока - 2": "Будут терять самое страшное"
23 мая 2021, 20:25 • 15 • Политика
Первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Александр Шерин назвал последствия завершения строительства "Северного потока - 2" для Соединённых Штатов и Украины. "Будут терять самое страшное", - произнёс он.
Завершение строительства "Северного потока - 2" означает появление у России альтернативного пути поставки газа в Европу. Причём по этому газопроводу будут перекачиваться вдвое большие объёмы, нежели сейчас идёт через территорию Украины. Следовательно, Киеву придётся внимательно слушать Россию. Он не сможет больше шантажировать Европу, угрожая перебоями с поставками газа, объяснил Шерин.
По его словам, запуск "Севпотока - 2" - это "самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США". Россия получит возможность ставить любые условия Вашингтону.
"Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное - контроль над европейскими странами", - произнёс первый зампред комитета по обороне в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
Политик подчеркнул, что уже сейчас Россия должна "откладывать в копилочку" все те действия, которые направлены против неё, а затем "воздать должное" США. Действия Вашингтона Шерин назвал деструктивными и нецивилизованными.
Ранее стало известно о новом пакете санкций от США. На этот раз в чёрный список попали русские суда, занимающиеся прокладкой газопровода: "Академик Черский", "Капитан Беклемишев", "Спасатель Карев", "Балтийский исследователь", "Умка" и ещё ряд других.
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