Украинскую армию ждет незавидная участь в случае нападения на Крым и Донбасс. Об этом во вторник, 4 января, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — международный трибунал», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, Шеремет напомнил, что в 2014 году около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

«А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться», — указал он.

Шеремет добавил, что со временем на Украине сменится власть, на ту, что прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.

В своем новогоднем обращении к согражданам Зеленский затронул вопрос Крыма и Донбасса. Он назвал главной болью и целью в наступающем году — окончание войны на востоке страны.

Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы», поэтому Украина сделала первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку. Кроме того, Зеленский пообещал, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

31 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, украинские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.

За день до этого президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.