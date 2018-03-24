В Госдуме назвали популизмом заявление на Украине о планах блокировать работу Крымского моста

Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе RT оценил предложение одного из представителей «Меджлиса крымско-татарского народа»* и координатора блокады Крыма Ленура Ислямова фиксировать транспортные средства на Крымском мосту и вводить санкции против водителей и пассажиров.

«Если Ислямов думает, что на Крымском мосту можно к столбу камеру прикрутить, то это наивное заблуждение. Поставить человека со смартфоном, который будет фиксировать въезжающих, также невозможно. Остаётся только одно — слёзно просить, чтоб никто не ездил, а то введут санкции», — сказал он.

По словам Бальбека, подобные заявления — популизм.

«Учитывая, что Ислямов по своей сути популист, то и все поступки его будут рассчитаны лишь на наивную аудиторию... Ни для кого не секрет, в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком», — заключил депутат.

Ранее один из координаторов блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что намерен сделать всё для воспрепятствования движению транспорта по Крымскому мосту.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).