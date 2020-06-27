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В Госдуме назвали популизмом слова Зеленского о возврате Крыма
27 июня 2020, 04:00 • 49 • Политика
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в пятницу, 26 июня, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна вернет полуостров и его жителей.
«Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — заявил парламентарий в беседе с RT.
По словам Бальбека, ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма к Украине.
Ранее в этот же день Зеленский заявил, что Киев вернет Крым.
«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — цитирует украинского лидера RNS.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за это решение.
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