В Госдуме назвали попадающие под закон об открытии филиалов IT-компании

Законопроект, который обязывает крупные иностранные IT-компании с аудиторией свыше 500 тыс. человек открывать официальные представительства в России, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры и платформы. Об этом сообщил в четверг, 13 мая, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Среди них, очевидно, будут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и т.д. Например, под требования точно попадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что вышеуказанный список не является полным и окончательным. Парламентарий уточнил, что в данном случае речь идет о компаниях, которые «распространяют информацию на русском языке, таргетируют рекламу на российских потребителей, получают прибыль от деятельности в России, обрабатывают персональные данные россиян и имеют не менее 500 тыс. человек ежедневной аудитории» в РФ.

Ранее в этот день соавтор инициативы глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что соответствующий проект закона внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев рассказал «Известиям» о необходимости этого закона. По его словам, глобальные технологические гиганты «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции.

При этом еще 25 февраля член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки стали Twitter, Facebook и Instagram.

10 марта Роскомнадзор (РКН) замедлил скорость работы Twitter на территории РФ. Причиной тому послужило игнорирование площадкой требования об удалении противоправных материалов. За нарушения российского законодательства социальную сеть оштрафовали на 8,9 млн рублей. Кроме того, компании грозит еще один штраф на сумму до 24 млн рублей.

За подобные нарушения суд 12 мая также наказал мессенджер Telegram. Отмечалось, что ему грозят новые административные меры. Санкции коснулись и соцсетей TikTok и «ВКонтакте».