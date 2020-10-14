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В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат" для Лукашенко

14 октября 2020, 02:55  •  62 • Политика
В Госдуме прокомментировали ультиматум, который Светлана Тихановская во вторник выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Попытку оппозиционерки поставить Лукашенко "шах и мат" назвали "политическим терроризмом".
Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Он считает, что лидер белорусской оппозиции хочет выглядеть полновесной политической фигурой, однако на деле ей не является.
Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьёзно, это уже натуральный политический терроризм, - отметил парламентарий.
Напомним, что во вторник Тихановская поставила Лукашенко очередной ультиматум. Она дала Минску 13 дней на то, чтобы отправить президента в отставку, прекратить насилие на улицах и освободить "политзаключённых". В противном случае оппозиционерка обещает устроить ещё более массовые протесты, забастовки на предприятиях, блокировку дорог и обвал продаж в государственных магазинах.
Согласно данным белорусского ЦИК, Светлана Тихановская проиграла на выборах в Белоруссии. По словам президента Александра Лукашенко, она сама попросила его обеспечить безопасный выезд в Литву, где её ждали дети. Белорусский лидер утверждает, что Тихановская испугалась своих же союзников, которые в определённый момент решили сделать из неё "сакральную жертву" - поджечь здание со штабом оппозиционерки, а потом свалить всю вину на режим. Уже за границей Тихановская заявила о непризнании выборов и объявила себя новым президентом. Большинство западных стран поддержали лидера белорусской оппозиции.

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