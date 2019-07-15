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В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
15 июля 2019, 02:39 • 68 • Политика
Поездка президента Украины Владимира Зеленского на границу с Крымом — это часть политического шоу для того, чтобы «заслонить» происходящее на полуострове. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в воскресенье, 14 июля.
«Поездка на границу с Крымом для Зеленского — это часть президентского паблисити, мол, пусть все видят — президент здесь, Крым украинский, граница на замке. В то же время подобная поездка — это политический попкорн: кроме «воздуха» — никаких результатов», — сказал парламентарий в комментарии «Известиям».
По его словам, простой украинец при пересечении границы убеждается, что Крым принадлежит России, а в случае его нападения его есть чем защищать. Бальбек добавил, что крымчане обратно в состав Украины не хотят, от жажды никто не умирает, поля цветут, а магазины полные.
Накануне Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом. Там политик ознакомился с инфраструктурой поста и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения госграницы. Он также распорядился обустроить КПП к концу года.
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