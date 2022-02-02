В Госдуме назвали политическим шагом запрет вещания RT DE в Германии

Решение Германии о запрете вещания телеканала RT Deutsch является политическим и недружественным шагом, в ответ на который необходимо принять симметричные меры. Такое мнение 2 февраля выразила член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина.

«Когда мы говорим о деятельности того или другого СМИ, которое выражает точку зрения, не идентичную действующей власти, я имею в виду в данном случае Евросоюза, конечно же это шаг политический. Понятно, что, если, как говорится, порыться очень внимательно, можно найти всегда причину в основании. Поэтому, конечно же, это шаг политический и отнестись к нему нужно соответствующим образом и, полагаю, что принять симметричные меры», — отметила она в беседе с Дума ТВ.

По словам депутата, действия ФРГ явно не были случайными, у них были другие варианты решения ситуации.

«Если бы они хотели сохранить вещание RT на территории Германии, они могли вполне в уведомительном порядке, условно, попросить донести какие-то документы. Как это делается, шаг навстречу. Но я расцениваю это как недружелюбный акт», — резюмировала Бутина.

Соответствующее решение власти Германии приняли ранее в этот день. Регулятор ФРГ постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». Как отметили в Russia Today, действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев указал на то, что запрет ФРГ на вещание телеканала откровенно нарушает все принципы свободы слова. По его словам, власти государства делают все, чтобы запретить распространение альтернативной точки зрения в стране.

В декабре онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее.