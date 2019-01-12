Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американское судно Kearsarge с сотнями морпехов движется в сторону Сирии
В Госдуме прокомментировали желание Украины поэтапно отменить право вето в Совбе...
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободит...
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
Главная / Украина

В Госдуме назвали политическим лукавством благотворительные перечисления Порошенко

12 января 2019, 22:54  •  115 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в разговоре с RT перечисление президентом Украины Петром Порошенко своей зарплаты за 2018 год на благотворительность.
 
© Petro Poroshenko/Twitter.com globallookpress.com
 

«Конечно, это будут пытаться преподнести как некий бескорыстный ход. Но мы-то знаем, что за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче. Это говорит о том, что, скорее всего, коррупционная составляющая в его деятельности была довольно существенной. Известны факты, когда государственные заказы отдавались компаниям, которые аффилированы с его бизнесом», — сказал депутат.

Также он обратил внимание, что действия Петра Порошенко «напоминают акт политического лукавства».

«Он отдаёт три копейки, забирая несколько рублей. Это совершенно непорядочный жест с его стороны. К тому же избирателей сейчас больше интересуют собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты. В этом смысле на Украине, мягко говоря, не всё хорошо», — считает Морозов.

Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тыс. гривен (почти $10 тыс.) и перечислил эту сумму на благотворительность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 20:54
Эксперт прокомментировал позицию ФРГ по транзиту газа через Украину
11 января 2019, 14:24
Эксперт назвал «наглым враньём» заявление Порошенко о выходе Украины из зоны риска
11 января 2019, 20:54
МИД Украины объяснил порядок голосования для находящихся в России граждан
Загрузка...
11 января 2019, 17:39
Юрист оценила закон о наказании за секс без добровольного согласия на Украине
12 января 2019, 22:54
В Госдуме назвали политическим лукавством благотворительные перечисления Порошенко
12 января 2019, 22:54
Спасённые при крушении судна в Турции украинские моряки прибыли в Одессу
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
06 января 2019, 13:54
«Никто не думает о реальных последствиях»: что ждёт Украину после объявления автокефалии новой церкви
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.