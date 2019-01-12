В Госдуме назвали политическим лукавством благотворительные перечисления Порошенко

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в разговоре с RT перечисление президентом Украины Петром Порошенко своей зарплаты за 2018 год на благотворительность.

«Конечно, это будут пытаться преподнести как некий бескорыстный ход. Но мы-то знаем, что за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче. Это говорит о том, что, скорее всего, коррупционная составляющая в его деятельности была довольно существенной. Известны факты, когда государственные заказы отдавались компаниям, которые аффилированы с его бизнесом», — сказал депутат.

Также он обратил внимание, что действия Петра Порошенко «напоминают акт политического лукавства».

«Он отдаёт три копейки, забирая несколько рублей. Это совершенно непорядочный жест с его стороны. К тому же избирателей сейчас больше интересуют собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты. В этом смысле на Украине, мягко говоря, не всё хорошо», — считает Морозов.

Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тыс. гривен (почти $10 тыс.) и перечислил эту сумму на благотворительность.