В Госдуме назвали план ЕС по военной миссии на Украине игрой с огнем

Чиновники Евросоюза, предлагая развертывание на Украине военно-учебной миссии, играют с огнем. Об этом в четверг, 14 октября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Чиновники Евросоюза играют с огнем. И получается, они дискредитируют Францию и Германию — активных участников Евросоюза. Здесь или двойные стандарты, в которых участвует руководство Франции и Германии, или та комиссия, которая принимает решение, работает по другим директивам и по другой дорожной карте, которую им спускают из Госдепа США», — сказал депутат.

Политик отметил, что развертывание военной миссии ЕС — это нарушение не только Минских соглашений, но и всей военно-политической карты, которая будет становиться только напряженней.

«Если на Украине собираются размещать эту миссию, украинские граждане должны понимать, что они становятся разменной монетой. Руководству Украины сегодня всё равно, что творится в стране, у них одна задача — выступать в роли такого мощного двигателя программы «анти-Россия». И здесь, кажется, все способы хороши, поэтому ни о Минских соглашениях, ни о нормандском формате они не будут думать и разговаривать», — заключил Водолацкий.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Евросоюз отказаться от развертывания военно-учебной миссии на Украине, поскольку это противоречит Минским соглашениям и будет способствовать эскалации конфликта в Донбассе. Она подчеркнула, что рассмотрение Брюсселем подобных планов вызывает озабоченность.

12 октября украинский министр обороны Андрей Таран, комментируя итоги саммита Украина–ЕС, заявил, что для создания военной миссии Евросоюза на территории страны делается всё необходимое.

По его словам, в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. Он уточнил, что их участие позволит создать на Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.

Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра в беседе с «Известиями» указал на то, что создание такой военной миссии станет еще одним неверным шагом в урегулировании конфликта в Донбассе.

О том, что Евросоюз намерен развернуть собственную военную миссию на Украине, накануне сообщило издание Welt am Sonntag. Предполагается, что она будет носить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).

Указывалось, что к такому решению ЕС подтолкнули напряженные отношения между Киевом и Москвой. Кроме того, это станет «выражением солидарности» с Украиной на фоне «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.