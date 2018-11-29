Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Банковские карты на caнкционном полyocтpoве
«Это, конечно, вызывает вопросы»: Милонов отреагировал на поездку сына Жириновск...
СБУ обнародовала ничего не доказывающие переговоры российских летчиков
Американский генерал будет готовить ВСУ к «столкновению с непредсказуемым врагом...
Главная / В России

В Госдуме назвали отмену Трампом встречи с Путиным "твиттерной антидипломатией"

29 ноября 2018, 23:54  •  91 • В России

В Госдуме разочарованы решением Дональда Трампа отменить двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Аргентине.

-Это очередная твиттерная антидипломатия, такой снова своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США. Я ожидал, что встреча состоится хотя бы в усеченном по времени формате, - прокомментировал новость глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Очевидно, что именно на это была нацелена провокация в Керченском проливе, равно как на зачистку предвыборного поля для Порошенко. Это досадно, так как встреча могла бы быть очень полезной. Второй раз подряд лидеры России и США встретятся на одной международной площадке, но опять не смогут провести двусторонние переговоры. Но тем не менее, не стоит расстраиваться. Возможно, некий компромисс будет найден. Россия - страна самодостаточная. Если встречи не будет, еще не известно, кому от этого станет хуже.

Напомним, перед отлетом в Буэнос-Айрес президент США держал интригу. Сказав сначала, что переговоры может отменить, потом добавив, что для встречи настало "очень хорошее время". И вот в итоге снова через свой любимый Твиттер объявил о финальном решении: "Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только ситуация будет решена".

"Вот как поступают великие лидеры", - немедленно поддакнул в том же Твиттере сорвавший переговоры Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 23:54
Украинские моряки пошли «лицо показать», а получили по «морде»
29 ноября 2018, 17:24
«Неправильно отношусь к Варфоломею и нецензурно говорю о Филарете»: на наместника Киево-Печерской лавры завели уголовные дела
29 ноября 2018, 22:09
«Планировали убийства правоохранителей и предпринимателей»: в Кабардино-Балкарии обезврежена группа экстремистов

29 ноября 2018, 18:54
По новым правилам: правительство разрешило автомобилистам не использовать знак «Шипы»
29 ноября 2018, 17:24
Путин разрешил называть аэропорты и вокзалы в честь героев Отечества
29 ноября 2018, 20:39
Владимир Путин: Важно не профукать деньги
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.