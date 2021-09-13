В Госдуме назвали опаснейшим прецедентом задержание россиянина в Праге

Позиция Чехии в ситуации с задержанием в Праге гражданина России Александра Франчетти по запросу украинской стороны создает опаснейший прецедент. Такое мнение высказал «Известиям» в понедельник, 13 сентября, депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Если от Украины можно было ожидать в прямом смысле слова «чего угодно», то поведение Чехии создает опаснейший прецедент. Возникают реальные опасения за судьбу любого участника «Русской весны», который будет находится на территории стран ЕС», — указал он.

Белик обратил внимание на то, что это далеко не первое задержание севастопольцев по обвинениям со стороны Украины. Однако, отметил он, в этой ситуации это было сделано на территории государства — члена Евросоюза.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что задержание российских граждан на территории иностранного государства в каждом случае требует тщательной проверки для недопущения злоупотребления международно-правовыми механизмами с целью привлечения к ответственности граждан РФ по политическим мотивам.

«Все семь лет после государственного переворота Украина системно применяет противоправный опыт преследования людей по политическим мотивам. В этой ситуации удивляют действия Чехии, которую Украина использует в качестве третьей силы, упорно стремящейся закрепить статус недружественной страны», — подчеркнула она.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Чехия не проинформировала российскую сторону о задержании в Праге гражданина РФ и предъявленных ему обвинениях. Он добавил, что Москва направила несколько запросов чешским властям с просьбой прояснить обстоятельства задержания гражданина.

Представитель МИД Украины Олег Николенко со своей стороны отметил, что украинская сторона работает над завершением «необходимых процедур» для передачи Киеву задержанного. Украинская сторона намерена привлечь россиянина к ответственности «за совершение ряда преступлений против государства, в частности участия в российской оккупации Крыма».

Накануне пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил о задержании россиянина в пражском аэропорту на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Задержанным оказался Франчетти.

Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного. Заведующая консульским отделом диппредставительства РФ уже посетила задержанного.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.