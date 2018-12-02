В Госдуме назвали «очередным витком истерии» заявление Порошенко о Бердянске и Мариуполе

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, обвинившего Россию якобы в намерении захватить украинские Бердянск и Мариуполь.

«Это очередной виток истерии со стороны президента Украины. Он уже не знает, какие слова подобрать, чтобы выразить мнимую «агрессию» со стороны нашего государства. Это самая настоящая глупость. Мы никогда ни на кого не нападали и не вынашивали таких намерений», — подчеркнул он.

Швыткин также добавил, что «незаконные действия украинских ВМС» должны тщательно расследоваться российской стороной, а все доказательства необходимо предоставить мировой общественности.

При этом парламентарий отметил, что «настораживают в очередной раз двойные стандарты» западных стран.

«Когда задержали без всяких оснований наших моряков, никакой реакции не было со стороны Запада. А когда вдруг происходит грубое нарушение наших границ украинскими ВМС, то как таковой реакции, осуждающей действия Украины, пока мы не наблюдаем», — заключил парламентарий.

Ранее Порошенко обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь.