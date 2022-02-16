В Госдуме назвали объекты проводимой Западом информационной войны

Россия, Китай, Евросоюз и Украина являются объектами информационной войны, проводимой в настоящее время. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил «Думе ТВ» первый замглавы комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Дмитрий Новиков.

«В течение длительного времени Россия является объектом активной информационной войны со стороны Запада, это часть так называемой гибридной войны, когда невоенными способами <…> осуществляется попытка подорвать экономические ресурсы, подорвать влияние и осуществляется формирование образа врага, страны-агрессора. И поскольку такого рода войны имеют свои закономерности, то и в данном случае мы наблюдаем самые разные витки, связанные с «вылепливанием» образа врага из Москвы», — пояснил он.

Как подчеркнул депутат, в течение последних нескольких недель главный упор был сделан на истерии о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Причем данная спецоперация Запада многоцелевая. Первым объектом, по словам Новикова, является Россия, авторитет которой пытаются подорвать. Второй целью стал Китай, а точнее проводимая в Пекине зимняя Олимпиада-2022.

«Так решается задача затенения Олимпиады в Пекине, которая была очень хорошо подготовлена КНР, и если бы не этот военный ажиотаж, то сообщения в информационном пространстве об Олимпиаде, о ее открытии, ходе и закрытии были бы мировыми новостями номер один. Сейчас за счет спецоперации, проводимой в информационной повестке, сообщения об Играх отодвинуты на значительно более дальний план», — указал политик.

Третьим объектом стал Евросоюз, с которым Соединенные Штаты ведут многоплановую игру С одной стороны, называют их союзниками, однако с другой стороны, важнейшей задачей Вашингтона является сдерживание экономических возможностей ЕС и недопущение его превращения в крупного экономического конкурента США.

«Четвертым объектом агрессии информационной войны является Украина. Дело в том, что украинская экономика в ходе происходящих событий пострадала больше всего. Это целый букет проблем, который обеспечивает крайне сложную ситуацию украинской экономике, и так не очень крепко стоящей на ногах. <…> Чем больше обеднеет Украина, чем слабее будут ее экономические возможности, тем дешевле она будет стоить на западных политических аукционах. Превращение страны в максимально бедного своего партнера Западу выгодно», — заключил Новиков.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что напряженность в Европе провоцируется не столько войсками РФ на российской территории, сколько заявлениями США, что вот-вот начнется война. Также на текущую ситуацию повлияло огромное скопление украинских войск у линии разграничения.

При этом британские таблоиды Sun и Mirror назначили новое время «вторжения России на Украину». В своих материалах издания ссылаются на данные американской разведки, где сообщается, что «вторжение» запланировано на три часа ночи среды по местному времени.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Олимпиада-2022 проходит c 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Игры пройдут сразу в трех кластерах: в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).