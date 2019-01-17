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В Госдуме назвали несбыточными слова Порошенко о курсе Украины в ЕС и НАТО
17 января 2019, 13:24 • 99 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
Reuters
«Порошенко с учётом начала избирательной кампании будет постоянно, каждый день, как заезженная пластинка, повторять те мантры, которые, по его мнению, поднимут ему рейтинг. Членство страны в НАТО и Евросоюзе для него несбыточная мечта», — считает Водолацкий.
Ранее Порошенко заявил, что Украина придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
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