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В Госдуме назвали неразумной попытку Киева добиться санкций против черноморских портов России
21 июля 2018, 16:39 • 58 • Украина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
РИА Новости
«Если такие санкции Запад будет принимать, то мы вольны в том числе пересмотреть так называемый договор о проливах (Конвенция Монтрё о статусе проливов. — RT). Учитывая, что наши отношения с Турцией сегодня на подъёме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции будем вводить мы», — пояснил он.
При этом депутат подчеркнул, что проблемы во внутренних водах России и Украины были спровоцированы именно украинской стороной, задержавшей моряков крымского экипажа судна «Норд».
«В акватории Азовского моря напряжённость всегда присутствовала. Просто украинцы открыли ящик Пандоры, когда арестовали российское рыболовецкое судно», — заключил депутат.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов России.
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