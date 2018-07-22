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В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика

22 июля 2018, 12:09  •  80 • Украина
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, который поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), назвав её «символом борьбы» Украины.
 
@wbsuperseries Twitter
 

«Прежде всего хочется поздравить украинского спортсмена. Он действительно заслужил победу, и судьи общим решением приняли это. Мы видели, как в «Олимпийском» проходила борьба, звучали российский и украинский гимны. Были российские болельщики и украинские. И не было никакой агрессии, политизированных выступлений. Поэтому неприятно в подобном ключе слушать президента Украины, который попытался политизировать победу украинского спортсмена», — сказал он.

Свищёв добавил, что подобное поведение неуместно для высокопоставленного политика.

«Президент страны может радоваться как обычный болельщик, но делать в связи с этим политические высказывания — это, конечно, не подобает его уровню. Поэтому ещё раз отмечу: мы против политики в спорте, поздравляем Усика. Действительно достойная победа. Но при этом желаем господину президенту Украины, чтобы он отделил всё же эту победу от политики и неудач в своём политическом правлении», — заключил депутат.

Ранее Порошенко поздравил Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым.

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