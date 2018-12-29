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В Госдуме назвали необходимой мерой запрет на импорт ряда украинских товаров

29 декабря 2018, 14:09  •  65 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в разговоре с RT прокомментировал подписание российским премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о введении запрета на импорт ряда украинских товаров.
 
© duma.gov.ru
 

«Я думаю, что это хоть и вынужденная, но необходимая мера. Поскольку здесь идёт речь даже не о принципе взаимности — речь идёт о том, что необходимо предпринимать шаги, которые, с одной стороны, защищают внутренний рынок, дают преференции нашим производителям, а с другой — позволят по тем товарным группам, где мы готовы импортировать продукцию, тем не менее предоставлять режим наивысшего благоприятствования тем странам, которые не демонстрируют столь антироссийскую политику», — отметил Гутенёв. 

Депутат добавил, что Россия всегда взвешенно и рационально подходит к таким решениям. 

«Мы долго всегда держим паузу, даём возможность нашим партнёрам оценить глупость шагов, которые они периодически делают… Вне всякого сомнения трезвый украинский бизнес и те граждане Украины, которые вынуждены молчать, в конце концов сделают необходимые выводы, в том числе и на предстоящих выборах», — заключил Гутенёв. 

Ранее стало известно, что Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.

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