В Госдуме назвали необходимой мерой запрет на импорт ряда украинских товаров

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в разговоре с RT прокомментировал подписание российским премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о введении запрета на импорт ряда украинских товаров.

«Я думаю, что это хоть и вынужденная, но необходимая мера. Поскольку здесь идёт речь даже не о принципе взаимности — речь идёт о том, что необходимо предпринимать шаги, которые, с одной стороны, защищают внутренний рынок, дают преференции нашим производителям, а с другой — позволят по тем товарным группам, где мы готовы импортировать продукцию, тем не менее предоставлять режим наивысшего благоприятствования тем странам, которые не демонстрируют столь антироссийскую политику», — отметил Гутенёв.

Депутат добавил, что Россия всегда взвешенно и рационально подходит к таким решениям.

«Мы долго всегда держим паузу, даём возможность нашим партнёрам оценить глупость шагов, которые они периодически делают… Вне всякого сомнения трезвый украинский бизнес и те граждане Украины, которые вынуждены молчать, в конце концов сделают необходимые выводы, в том числе и на предстоящих выборах», — заключил Гутенёв.

Ранее стало известно, что Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.



