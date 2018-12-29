|
В Госдуме назвали необходимой мерой запрет на импорт ряда украинских товаров
29 декабря 2018, 14:09 • 65 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в разговоре с RT прокомментировал подписание российским премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о введении запрета на импорт ряда украинских товаров.
© duma.gov.ru
«Я думаю, что это хоть и вынужденная, но необходимая мера. Поскольку здесь идёт речь даже не о принципе взаимности — речь идёт о том, что необходимо предпринимать шаги, которые, с одной стороны, защищают внутренний рынок, дают преференции нашим производителям, а с другой — позволят по тем товарным группам, где мы готовы импортировать продукцию, тем не менее предоставлять режим наивысшего благоприятствования тем странам, которые не демонстрируют столь антироссийскую политику», — отметил Гутенёв.
Депутат добавил, что Россия всегда взвешенно и рационально подходит к таким решениям.
«Мы долго всегда держим паузу, даём возможность нашим партнёрам оценить глупость шагов, которые они периодически делают… Вне всякого сомнения трезвый украинский бизнес и те граждане Украины, которые вынуждены молчать, в конце концов сделают необходимые выводы, в том числе и на предстоящих выборах», — заключил Гутенёв.
Ранее стало известно, что Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.
Подпишитесь на нас
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
23 декабря 2018, 12:09
|
22 декабря 2018, 16:39
|
27 декабря 2018, 20:09
|
25 декабря 2018, 03:10
|
24 декабря 2018, 19:24
|
26 декабря 2018, 21:24
|
26 декабря 2018, 19:39