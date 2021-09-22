В Госдуме назвали «не делом США» увеличение поставок газа в Европу

Если Европа нуждается в увеличении объема поставок газа, то об этом должны заявить сами европейские страны, а не США, поскольку это не их дело. Такое мнение в среду, 22 сентября, выразил в беседе с «Известиями» глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Политик напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении более чем 15 лет стимулируют союзников отказаться от российских ресурсов, обещая компенсировать это за счет своего сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее же время ситуация такова, что после холодной зимы подземные хранилища оказались незаполненными и Европа столкнулась с дефицитом газа. «Газпром» при этом полностью выполняет свои обязательства по заключенным контрактам, подчеркнул он.

«Если Европа нуждается в больших объемах газа, то это ее дело, а не Америки: она должна об этом заявить, предложить конкретные объемы поставок, стороны должны рассмотреть формулу цены и определить маршрут транзита к конкретным потребителям. Не Россия поставляет газ, это делает «Газпром». В Европе его покупают не страны, а отдельные контрагенты, которых у «Газпрома» там больше 40. Эти компании должны объявить свои условия, и если «Газпром» с ними согласится, это будет оформлено в контрактах», — объяснил Завальный.

Депутат отметил, что Россия готова рассмотреть вопрос об увеличении поставок газа и продолжении транзита через Украину, если об этом попросит Европа. Кроме того, он напомнил о том, что европейские страны всеми способами ограничивали энергетическое сотрудничество с РФ, принимая различные директивы и энергопакеты, однако теперь оказываются в положении, когда нужно обращаться с просьбой.

Ранее в этот же день старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в беседе с изданием Bloomberg, заявил, что для обеспечения Европы газом на предстоящую зиму Россия должна как можно скорее увеличить его транзит через территорию Украины. По его словам, РФ неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это.

Помимо этого представитель Госдепа выразил обеспокоенность тем, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он увидел в этом шаге стремление России побыстрее завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» («СП-2»).

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал данное заявление, отметив, «что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа».

Как предположил в беседе с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, действия «Газпрома» обусловлены тем, что компания хочет избежать риска «задваивания» мощностей по прокачке топлива в ожидании введения в эксплуатацию газопровода «СП-2». Специалист также подчеркнул, что российская компания продолжает выполнять свои обязанности по транзиту газа через Украину в Европу и ежедневно поставляет 109 млн куб. м.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза. Топливо начало серьезно дорожать с середины августа, после того как «Газпром» сократил поставки в ЕС по трубопроводу Ямал–Европа.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.