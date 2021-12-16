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В Госдуме назвали нагнетанием обстановки подготовку ЕС санкций против России

16 декабря 2021, 21:10  •  39 • Политика
Заявление о том, что Евросоюз готовит полный набор санкций против России — это продолжение нагнетания обстановки. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Это продолжение нагнетания той обстановки, которая была до разговора [президента РФ Владимира] Путина с [американским лидером Джо] Байденом. А резко всё остановить они не могут. Они сходят на тормозах и постепенно продолжают свою политику угроз. Президент Путин сказал, что Россия ни на кого не собиралась и ни на кого нападать не будет. Если же произойдут военные провокации, конечно, мы ответим. И эти санкции ни на что не повлияют», — сказал он.
Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о том, что ЕС готовит полный набор санкций против России.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».
13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске вооруженных сил внутри РФ.
В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».
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