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В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

11 сентября 2019, 01:39  •  64 • Политика
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал маразмом заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке».
«Паранойя у человека, человек хочет каким-то образом о себе напомнить, чтобы о нем говорили, о его заявлениях. Ну как можно оценивать глупость, которую говорит какой-то человек», — приводит слова парламентария телеканал «360» во вторник, 10 сентября.
Как пояснил Чепа, он относится к режиссеру как к «больному человеку с дурацким заявлением», с которым нельзя иметь никакого дела.
«Всё это маразм», — подытожил депутат.
О своих планах по возвращению в Крым «только на танке» Сенцов рассказал на пресс-конференции ранее в этот же день. Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать буквально.
Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 25 августа 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии. 7 сентября режиссера передали Украине в рамках обмена заключенными.

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