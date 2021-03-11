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В Госдуме назвали красную линию для сотрудничества России с Японией

11 марта 2021, 15:55  •  184 • Политика
Ставить развитие экономического сотрудничества России с Японией в зависимость от территориальных уступок немыслимо, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в четверг, 11 марта.
Ранее, 9 марта, японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато предложил для решения проблемы Южных Курил продемонстрировать РФ способность Японии заблокировать проливы между материковой Россией и островами.
«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Мы не должны претендовать на то, чтобы Япония понесла ущерб в результате экономических соглашений. Но мы также должны исходить из того, что любые межправительственные договоренности в сфере экономики должны служить укреплению российского экономического потенциала», — сказал Георгий Новиков.
По его словам, по теме Курил между ведущими политическими силами страны сформировался консенсус, согласно которому они заявляют претензии на острова Курильской гряды, принадлежащие Российской Федерации.
России не стоит реагировать и предпринимать какие-то меры в связи с периодически возникающими в японской прессе сообщениями на тему надуманной курильской проблемы, отметил Новиков.
«Россия исходит из принципа суверенитета своей страны, из принципа территориальной целостности. <...> Мы должны обеспечить суверенитет страны, тем более что на этот счет внесены поправки в Конституцию», — добавил депутат.
Более того, политик отметил, что Япония была агрессором во Второй мировой войне, проиграла эту войну и не вправе требовать пересмотра ее итогов.
15 февраля член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии следует заключить с Россией мирный договор без всяких предварительных условий. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией.
7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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