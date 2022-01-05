В Госдуме назвали историческим событием заявление лидеров ядерных держав

Публикация совместного заявления лидеров пяти ядерных держав, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия, является историческим событием. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Парламентарий отметил, что подобных документов от лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН не было уже давно.

«Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чем договориться и что российская сторона бьется в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром», — сказал депутат 3 января в разговоре с «РИА Новости».

Никонов выразил уверенность, что в публикации совместного заявления сыграла роль дипломатия президента РФ Владимира Путина. Депутат считает, что подобный документ мог быть темой переговоров главы государства с лидерами других стран.

«Оно тем более важно, что сейчас в мире нагнетается напряженность, происходит эскалация этой напряженности, во многом в связи с информацией США о якобы готовящемся нападении России на Украину и в связи с нашими мирными инициативами, которые многими были восприняты как ультиматум», — заключил парламентарий.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, назвал опубликованное заявление очень своевременным и содержательным. Он указал, что «ядерная пятерка» демонстрируют миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями.

Документ был опубликован ранее в этот день на сайте Кремля. В нем Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Также в заявлении лидеры стран признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы и включило в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны».