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В Госдуме назвали искажением реальности заявление Климкина о Крыме
21 февраля 2019, 12:24 • 132 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».
Reuters
«На посту министра иностранных дел Климкин не добился никаких успехов в отношении Крыма. Многочисленные жалобы на Россию, на позицию Кремля не помогли, поэтому украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нём нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его понятиям, только спят и видят, как вернутся в состав Украины», — сказал депутат.
Он также обратил внимание, что мнение Климкина об «украинском» Крыме идёт вразрез с позицией жителей полуострова.
«Искажение реальности, особенно осознанное, — уже не политика, а медицинский случай», — считает Бальбек.
Ранее Климкин заявил, что Крым через пять лет после воссоединения с Россией «стал более украинским».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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