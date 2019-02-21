В Госдуме назвали искажением реальности заявление Климкина о Крыме

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».

«На посту министра иностранных дел Климкин не добился никаких успехов в отношении Крыма. Многочисленные жалобы на Россию, на позицию Кремля не помогли, поэтому украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нём нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его понятиям, только спят и видят, как вернутся в состав Украины», — сказал депутат.

Он также обратил внимание, что мнение Климкина об «украинском» Крыме идёт вразрез с позицией жителей полуострова.

«Искажение реальности, особенно осознанное, — уже не политика, а медицинский случай», — считает Бальбек.

Ранее Климкин заявил, что Крым через пять лет после воссоединения с Россией «стал более украинским».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.