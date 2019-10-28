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В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе
28 октября 2019, 20:39 • 90 • Украина
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.
РИА Новости
«Ещё идёт согласование позиций, разных вариантов. Даже если всё будет подготовлено, не факт, что на этих условиях можно будет заключить контракт, забронировать и обеспечить транзит. Поэтому, конечно, должны быть варианты, в том числе возможность продления контракта и по транзиту, и, в случае необходимости и потребности, по поставкам газа на Украину», — пояснил депутат.
Парламентарий также напомнил об урегулированном вопросе «обнуления или решения взаимных претензий» по старому контракту. По мнению Завального, это может стать камнем преткновения.
«Самый главный вывод, какой я бы сделал: стороны настроены на решение вопроса, это самое важное. Есть взаимное движение… Поэтому переговоры, консультации проходят на позитиве — на желании решить проблему, а не усугубить её», — заключил он.
В Брюсселе ранее завершились трёхсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, они продолжались около 80 минут.
Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.
Как отметил по итогам встречи министр энергетики России Александр Новак, стороны сверили часы по реализации договорённостей, которые были достигнуты на прошлых консультациях.
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