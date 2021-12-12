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В Госдуме назвали главные изменения в жизни россиян с 2022 года

12 декабря 2021, 16:45  •  156 • Политика
Среди нововведений в жизни россиян с 2022 года — упрощенная система налогообложения, экологические вопросы и цифровизация, сообщила 11 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, в 2022 году изменения внесут в налоговую систему для упрощения выплат. Например, законодатели изучат возможность введения единого налога для бизнеса, который будет очень удобен для самозанятых.
Также в России планируется множество проектов законов, улучшающих экологическую обстановку.
Кроме того, по словам депутата Госдумы, в стране вырастет размер материнского капитала и увеличится часть социальных пособий и выплат. В частности, с 1 февраля 2022 года материнский капитал будет увеличен на уровень реальной, а не прогнозной инфляции. Аналогичные меры будут приняты в отношении пенсий.
«В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», — заявила Бессараб в беседе с порталом Ura.ru.
Помимо этого депутат отметила, что Россия планирует идти по пути цифровизации: уже с 2022 года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения целого ряда социальных выплат, таких как материнский капитал и пенсии.
«Людям не нужно будет стоять в очередях. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — подчеркнула она.
По словам Бессараб, уже к 2030 году в РФ планируют добиться полного цифрового равенства. Это, например, имеет большое значение для дистанционного обучения, отметила политик.
Ранее, 20 ноября, сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.
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