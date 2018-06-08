В Госдуме назвали фантасмагорией действия СБУ в отношении Вышинского

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прокомментировал в беседе с RT заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что в банковской ячейке главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского якобы обнаружили $200 тыс. и предмет, похожий на пистолет «Браунинг 1906».

«Последние действия киевской власти и СБУ — какая-то фантасмагория. Эти мастера провокаций пытаются повесить на журналиста, который исполнял свой профессиональный долг, всё, что только можно и чего нельзя. Думаю, это не последняя история. Сначала у него квартиру ограбили, сейчас что-то нашли, а завтра, может быть, ещё танк обнаружат, который он якобы прятал», — сказал депутат.

По словам Ющенко, на Украине цинизм в отношении журналистики и свободы слова «зашкаливает».

«Они работают в голливудском стиле, чтобы по максимуму оправдать свои действия… Власти Украины сегодня перекрыли все свободы, которые могли бы быть у граждан. Люди просто не имеют возможности высказать свою точку зрения, потому что в любой момент могут оказаться в заложниках», — подчеркнул он.

Ранее в СБУ сообщили, что провели обыск в банковской ячейке главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.