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В Госдуме назвали этноцидом новое написание русских фамилий на Украине

01 июня 2019, 18:39  •  99 • Политика
Депутата Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал этноцидом и открытым ущемлением русскоязычного населения Украины изменение написания некоторых российских фамилий на украинском языке. Об этом в субботу, 1 июня, он сообщил «Известиям».
«Главная задача — заставить русских отказаться от своих корней, иначе станешь «неукраинцем», и за твою дальнейшую жизнь никто не даст ломаного гроша. Запугивание — сегодня основная норма украинской политики. На наших глазах развивается откровенно нацистское государство, а Запад делает вид, что этого не замечает», — сказал Бальбек.
31 мая была опубликована новая редакция «Украинского правописания», согласно которой теперь фамилии с окончанием на -ой будут писаться через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Исключение составит только фамилия Толстой.
«На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность», — пошутил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Раскритиковали новые правила и в Госдуме. По словам депутата Михаила Шеремета, они являются продолжением ненавистнической кампании в отношении России.
С 2014 года Киев проводит политику «декоммунизации» и отказа от всего русского. К настоящему моменту уже переименовано несколько городов и десятки улиц, названные в честь российских или советских деятелей.

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