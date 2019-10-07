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В Госдуме назвали двойной игрой срыв Украиной сроков отвода войск в Донбассе

07 октября 2019, 17:54  •  173 • Политика
Срыв сроков отвода войск на Донбассе является доказательством двойной игры Украины, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Ранее 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное разведение сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе в этот день не состоится.
«Ситуация является доказательством, во-первых, двойной игры Украины. Очевидно, что украинские националисты не заинтересованы в наступлении мира, не способны следовать обязательствам, а значит, и вести с ними переговоры не представляется возможным», — сказал депутат Козенко.
По его словам, Киев не имеет реальной власти над легализованными террористическими группировками типа «Азова».
«Эти группировки никому не подчиняются. И делают со своей стороны всё, чтобы разведение войск не состоялось», — подчеркнул депутат.
В этих условиях Зеленский, скорее всего, будет затягивать фактическое выполнение соглашения, предположил политик.
«По большому счету, прекращение конфликта возможно только при абсолютном согласии Украины на самоопределение Донбасса», — заключил Козенко.
В свою очередь, депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко заявил, что призывы отказаться от мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе приведут к изоляции Украины.
«Формула Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, была подписана контактной группой 1 октября. В тот же день стороны согласовали разведение сил в регионе.
Однако на Украине этот шаг вызвал неоднозначную реакцию и спровоцировал народные протесты и осуждения со стороны украинских политиков.
Радикалы устраивали митинги в украинских городах, выкрикивая лозунги «Вова, выходи», «Кучму геть» (вон), «Нет капитуляции». 7 октября, в день начала мероприятий по отводу сил, населенный пункт Золотое в Донбассе заняли боевики батальона «Азов».

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