В Госдуме назвали двойной игрой срыв Украиной сроков отвода войск в Донбассе

Срыв сроков отвода войск на Донбассе является доказательством двойной игры Украины, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Ранее 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное разведение сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе в этот день не состоится.

«Ситуация является доказательством, во-первых, двойной игры Украины. Очевидно, что украинские националисты не заинтересованы в наступлении мира, не способны следовать обязательствам, а значит, и вести с ними переговоры не представляется возможным», — сказал депутат Козенко.

По его словам, Киев не имеет реальной власти над легализованными террористическими группировками типа «Азова».

«Эти группировки никому не подчиняются. И делают со своей стороны всё, чтобы разведение войск не состоялось», — подчеркнул депутат.

В этих условиях Зеленский, скорее всего, будет затягивать фактическое выполнение соглашения, предположил политик.

«По большому счету, прекращение конфликта возможно только при абсолютном согласии Украины на самоопределение Донбасса», — заключил Козенко.

В свою очередь, депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко заявил, что призывы отказаться от мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе приведут к изоляции Украины.

«Формула Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, была подписана контактной группой 1 октября. В тот же день стороны согласовали разведение сил в регионе.

Однако на Украине этот шаг вызвал неоднозначную реакцию и спровоцировал народные протесты и осуждения со стороны украинских политиков.

Радикалы устраивали митинги в украинских городах, выкрикивая лозунги «Вова, выходи», «Кучму геть» (вон), «Нет капитуляции». 7 октября, в день начала мероприятий по отводу сил, населенный пункт Золотое в Донбассе заняли боевики батальона «Азов».