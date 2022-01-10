В Госдуме назвали дипломатию НАТО забалтыванием проблем

Дипломатия в понимании НАТО — это забалтывание проблемы. Такое мнение в беседе с «Известиями» 10 января выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга.

Ранее Столтенберг пообещал, что НАТО будет «искренне работать над поиском дипломатического пути вперед», но предупредил, что альянс должен быть готов к тому, что Россия может «предпочесть сотрудничеству путь конфронтации». Тем не менее он назвал позитивным сигналом готовность РФ к диалогу по безопасности.

Белик подчеркнул, что Москва ожидает от предстоящего заседания Совета Россия–НАТО конкретных решений.

«Или да, или нет — вот два конкретных ответа, которые мы ожидаем. Конечно, мы бы хотели получить положительное решение альянса по нашему вопросу, в противном случае и нам, и им придется приготовиться к более жестким мерам противостояния», — сказал депутат.

Он отметил, что России «следует сразу дать понять дипломатам НАТО», что разговор должен идти на равных.

«Они уже перешли красную черту в этом направлении, а то, что они называют переговорами и дипломатией, просто является «туманом» на глаза оппонента, поэтому следует сразу дать понять дипломатам НАТО, что Россия разговаривает с ними на равных, а не собирается выслушивать их нотации или заключения о том, как мы должны действовать», — сказал Белик.

Депутат подытожил, что «Россия всегда выступает за конструктивный диалог» и на первом месте для нее — безопасность граждан.

О том, что Совет Россия — НАТО состоится 12 января, заявили в Североатлантическом альянсе 4 января. Указывалось, что диалог с Москвой должен проводиться на основании взаимности, а также отвечать на вопросы НАТО по поводу действий со стороны России.

В тот же день Столтенберг сообщил, что на заседании будут обсуждать вопросы военной безопасности в Европе, а также ситуацию вокруг Украины.

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

21 декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что готовы стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса с Россией по гарантиям безопасности. Подчеркивалось, что организация предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.