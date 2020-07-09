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В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции

09 июля 2020, 14:00  •  29 • Политика
Новое заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию запланировано на 30 июля. Об этом заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг, 9 июля
«Если у вас есть поправки в свои уставы и Конституции, пожалуйста, присылайте их в рабочую группу, мы вместе с вами их будем смотреть, будем анализировать. 30-го числа мы заседаем, во всяком случае предварительно так договорились. Пожалуйста, не надо никуда торопиться, качество превыше всего», — сказал Крашенинников, обращаясь к представителям региональных парламентов на заседании президиума совета законодателей РФ.
Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 3 июля отметил, что законодатели уже готовы работать на основе Конституции с принятыми поправками.
Президент России Владимир Путин в тот же день предложил рабочей группе по Конституции продолжить работу над мониторингом реализации поправок.
Сопредседатель рабочей группы по Конституции Талия Хабриева заявила, что они готовы продолжить работу в новом формате, так как «наступает не менее важный момент — это реализация конституционных положений, чтобы они были реальными для граждан».

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