Ситуация с задержанием дочери мэра украинского города Купянск (Харьковская область) Геннадия Мацегоры сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) является чудовищной. Это еще раз доказывает, что неонацистская идеология поразила органы киевской власти, написал в своем Telegram-канале в пятницу, 25 марта, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, на Украине избивают палками привязанных к столбам на улице людей, крадут детей у родителей и прикрываются мирными гражданами, как щитом.

«Одновременно с этим президент Украины [Владимир] Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен Второй мировой войны», — написал Володин в своем Telegram-канале, подчеркивая, что в реальности дела обстоят совсем иначе.

Также Володин сообщил, что Госдума направит в парламенты Европы все доказательства истязания киевскими властями мирных жителей.

Накануне мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил, что его дочь задержали сотрудники СБУ. Градоначальник в тот же день записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, главе СБУ Ивану Баканову, министру обороны Украину Алексею Резникову и уполномоченной по правам человека Верховной hады Украины Людмиле Денисовой. На записи он попросил главу государства задержать его самого вместо дочери и рассказал о поступающих угрозах о расправе над ней.

19 марта председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан и установить всех причастных к этому лиц «с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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